Conte e de Pascale alla Festa Pd: "Oggi non c’è alleanza credibile. Cerchiamo fiducia reciproca"

di Gabriele Gallo

La passerella con i cittadini reggiani Giuseppe Conte la fa alla ’Giareda’, che visita nel primo pomeriggio di ieri. Alla Festa Nazionale dell’unità, analogamente a Maria Elena Boschi, bypassa il tradizionale giro di visite ai volontari delle cucine e degli stand, ma lo compensa ricevendo ovazioni a profusione dal popolo pentastellato che occupa le prime tre file della platea del teatro ’Enrico Berlinguer’ e nei confronti del suo leader sfoggia un tifo stile Colosseo ai tempi del suo fulgore. Pronto a sbranare Michele de Pascale, protagonista con l’ex presidente del consiglio del dibattito moderato dalla direttrice del Qn-Quotidiano Nazionale, Agnese Pini? No, perché il vero bersaglio degli ultras contiani è il possibile ingresso nel campo largo di Matteo Renzi, e a farne le spese è Paolo Gentiloni, protagonista del dibattito precedente e duramente contestato, con bordate di fischi, quando affronta i temi dell’apertura al leader di Italia Viva e del conflitto in Ucraina. Nella fase un paio di sostenitori pentastellati vanno sopra le righe, si avvicinano un po’ troppo al palco e tocca al segretario organizzativo Pd, Igor Taruffi, ai volontari della festa e anche alla Digos raffreddare, con tatto e pazienza, i bollenti spiriti.

Non che borbottii e contestazioni manchino anche nell’incontro tra Conte e il candidato del centrosinistra alla Presidenza della Regione, ma alla fine sono più i punti di contatto sulle vicende attuali: caso Sangiuliano, critiche al governo Meloni e persino la guerra nell’est Europa ("ci vuole un percorso negoziale – dice Conte – come poteva essere, lo dicono i documenti che emergono, già nel 2022", "Quello che manca è un reale movimento per la Pace e il vero ostacolo verso essa è il conflitto economico Usa-Cina, ma è una posizione personale", ribatte de Pascale) che le divergenze.

Non a caso l’esponente Pd rimanda di qualche anno il concretizzarsi del campo largo perché "oggi non c’è un alleanza credibile, fiducia reciproca e programma condiviso contro la Meloni, ma ci dovranno essere entro il 2027 perché le elezioni non si vincono con le percentuali matematiche".

Il politico foggiano viene riempito di ovazioni, quando attacca Renzi e applaudito quando, con la giusta retorica, si chiede: "Perché Grillo voglia ostacolare il processo costituente, dal basso del Movimento, che è tra i nostri principi", in riferimento alla polemica tra Conte stesso e il fondatore dei 5 Stelle. La platea, come detto, la monopolizzano i Conte boys and girls, il popolo Dem, memore dei tempi del ’Vaffa day’ e della vicenda sugli affidi di Bibbiano, lo tratta con freddo rispetto, con qualche isolato applauso quando interviene sulla guerra e contro Renzi. Ma a Reggio non è una novità. Terminato il dibattito Conte non si sottrae all’abbraccio dei sostenitori, e a parecchi selfie, prima di raggiungere, accompagnato dalla scorta, l’auto blu d’ordinanza.