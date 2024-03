Contenzioso con il Fisco. Vimi prosciolta

Si conclude con il proscioglimento il contenzioso tra Aimone e Fabio Storchi (in foto) e l’Agenzia delle Entrate. L’accusa riguardava la compensazione di crediti d’imposta che la Vimi Fasteners di Novellara aveva utilizzato per gli investimenti in ricerca e sviluppo negli anni 2017 e 2018 (rispettivamente 33mila e 156mila euro). Ad Aimone Storchi, già presidente della Vimi Fasteners di Novellara, e a Fabio Storchi, che gli è succeduto nello stesso incarico, erano contestate irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi. Dopo il rinvio a giudizio richiesto dal pubblico ministero, il tribunale ha emesso la sentenza di non luogo a procedere, da parte del giudice Silvia Guareschi. A difendere Aimone e Fabio Storchi, l’avvocato Roberto Sutich, che ha dimostrato la corretta procedura di applicazione dei crediti previsti per investimenti nell’innovazione tecnologica. In particolare, Vimi Fasteners ha dimostrato la regolarità delle procedure adottate nei suoi progetti di ricerca, cofinanziati dalla Regione Emilia-Romagna e svolti in collaborazione con diversi atenei nazionali. La correttezza dell’operato di Vimi Fasteners è stata altresì confermata, durante il dibattimento processuale, dalla consulenza del professore esperto di metallurgia Massimo De Sanctis (Ingegneria Aerospaziale all’Università di Pisa) che ha attestato la valenza scientifica delle ricerche industriali in esame. Con la sentenza della giudice Guareschi, si chiude completamente il contenzioso "perché il fatto non sussiste" e sia Aimone, sia Fabio Storchi sono prosciolti dal reato di "indebita compensazione di crediti inesistenti".

Vimi Fasteners da oltre 40 anni è impegnata nella progettazione e nella produzione di organi di fissaggio ad alto contenuto ingegneristico per diversi settori industriali e, in special modo, l’automotive.