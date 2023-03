Contestate sfere fucsia e lotteria degli scontrini Il candidato sindaco Setti: "Idee poco efficaci"

Il centro storico di Correggio? "I commercianti lo vorrebbero più vivo, più attraente, senza limitarsi a decorazioni varie, comprese le attuali sfere fucsia installate in corso Mazzini, che lasciano il tempo che trovano". E’ la riflessione di Giancarlo Setti, candidato sindaco della coalizione ’Si può fare’ che unisce M5s, Prc, lista Ambiente Benessere Comunità.

Pure l’avvio della "lotteria degli scontrini" non sembra trovare consensi unanimi. "Si tratta – dice Setti – di un’iniziativa già sperimentata e largamente criticata in passate occasioni. Si ha l’impressione che le idee siano poche e poco efficaci. Lo dimostra il mancato entusiasmo da parte dei commercianti, che hanno partecipato alla lotteria con un senso di rassegnazione. Così non va bene. E’ necessario un cambio di passo. Coi 54mila euro messi di finanziamento regionale si doveva fare di più. E’ uno spreco di soldi incredibile e senza l’ascolto dei commercianti".

E aggiunge: "Credo che nessuno mai verrà a Correggio per vedere l’allestimento delle sfere appese in centro". Inoltre, dal Movimento 5 Stelle, attraverso l’ex parlamentare Maria Laura Mantovani, arriva un parere decisamente contrario alla "lotteria degli scontrini", "in quanto analoga al gioco d’azzardo, una pratica che abbiamo sempre contrastato, perché provoca grave disagio sociale".

a.le.