Conti in sospeso, parte la rissa. Agguato al passaggio a livello. Un quarantenne in ospedale

Una rissa in strada si è conclusa con due uomini finiti al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla. È accaduto nel primo pomeriggio di sabato a San Rocco di Boretto. Pare che ci siano stati degli attriti per motivi personali alla base del gesto violento, che si è svolto nei pressi di un passaggio a livello ferroviaria, in paese, dove quattro uomini sono arrivati in auto, proprio dove si trovava la vittima dell’aggressione.

Non è ben chiaro se l’incontro è stato casuale oppure se si è trattato di una specie di pedinamento. Su questi aspetti sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della locale caserma. Sta di fatto che, in base a quanto raccontato da testimoni, gli uomini scesi dall’auto giunta sul posto hanno iniziato a colpire la vettura del loro ’avversario’, un quarantenne residente in zona, usando anche oggetti come spranghe o bastoni.

Il proprietario della vettura presa di mira è uscito dal veicolo per cercare di fermare quell’azione, che stava provocando gravi danni. Ne è nata una colluttazione che ha coinvolto i vari protagonisti della vicenda. Qualcuno tra i testimoni ha deciso di segnalare l’accaduto ai carabinieri, nel timore che la situazione potesse degenerare. È stato l’intervento di un residente, corso in strada per aiutare la vittima dell’aggressione, a fermare la rissa, dividendo le parti ed evitando guai peggiori. Sul posto sono poi arrivati i soccorsi sanitari, con la mobilitazione di un paio di ambulanze, visto che nella colluttazione era rimasto ferito anche uno dei componenti del gruppo.

È arrivato anche il personale dell’autoinfermieristica di Poviglio per le prime medicazioni, poi continuate in ospedale, al pronto soccorso di Guastalla. L’aggredito è stato giudicato guaribile in una settimana e poi dimesso. Ma ieri mattina, ancora dolorante e con un malessere generale, è stato riaccompagnato in ospedale per una nuova visita di controllo e per accertamenti radiologici.

Sono intervenuti anche i carabinieri per i primi accertamenti, in attesa di ricevere le eventuali querele che le parti hanno la facoltà di presentare per quanto accaduto. Durante le fasi iniziali della rissa si è temuto il peggio, soprattutto quando i testimoni hanno visto spuntare i bastoni.

Antonio Lecci