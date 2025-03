Conticini e Iacchetti al Valli

Al teatro Valli di Reggio torna il grande musical con "Tootsie", una commedia brillante e piena di colpi di scena, che si prende amabilmente gioco dell’intero mondo dello show business con le sue dinamiche distorte. Protagonista il noto attore Paolo Conticini. Con lui anche Enzo Iacchetti, che torna al musical dopo il grande successo personale ottenuto nei panni di Zazà ne "Il Vizietto". In scena stasera alle 20,30, domani alle 15,30 e alle 20,30, domenica alle 15,30.

• Inoltre, stasera alle 21 alle Officine Creative Reggiane, in via Flavio Gioia in città, è in programma "Una cena d’addio", con Riccardo De Leo, Gianluca Guastella, Lia Tomatis. Una giovane coppia, Pierre e Clotilde, si rende conto di trascorrere troppo tempo a frequentare persone che, oggi come oggi, non vorrebbero frequentare. E così decidono di darci un taglio...