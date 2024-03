Contini si candida a capo di una lista "civica, apartitica, inclusiva"

Il movimento civico Rolo Attiva conferma una scelta già nell’aria da qualche tempo: sarà Giorgio Contini il candidato sindaco a Rolo. Contini già da settembre è coordinatore della lista, che rientra in un progetto "apartitico, civico e inclusivo". Candidato nel 2019 come consigliere di lista civica, ha deciso di guidare Rolo Attiva dopo cinque anni di osservazione attenta dei meccanismi che regolano la vita di un governo locale.

"Desidero essere il sindaco di tutti, a tempo pieno", le sue parole. Non ha intenzione di presentare lista e programma da subito, ma da metà aprile aprirà un confronto diretto con i cittadini, nella sede del Movimento, per preparare azioni su sanità, lavori pubblici, sicurezza, giovani, decoro urbano, strade... Contini ritiene che ci sia molto malcontento a Rolo, "a cui faremo fronte con l’impegno della nostra lista". Nei giorni scorsi è stato presentato il candidato sindaco Ruggero Baraldi, per il Centrosinistra.