Continua il boom di eventi. C’è il poker romagnolo. Si ride in piazza Martiri

Le proposte di Restate. Nel cuore del centro storico, piazza Martiri del 7 Luglio alle 21 ospita "Poker Romagnolo", uno spettacolo tutto da ridere con Giuseppe Giacobazzi, Paolo Cevoli, Andrea Vasumi e "zio Duilio" Giuseppe Pizzocchi. Uno show travolgente, tra sketch, improvvisazioni e irresistibili interazioni con il pubblico. I biglietti sono disponibili su TicketOne.

Alle Reggiane Parco Innovazione torna ’Santa’, l’esperienza urbana tra arte e danza presentata da Ccn/Aterballetto, con la coreografia di Lara Guidetti, che interagisce con le sculture di Maurizio Cattelan e il racconto di Nicolas Ballario. Tre le repliche: 19,30, 21 e 22,15. Ingresso 5 euro (www.biglietteriafonderia39.it).

Al Parco di Villa Levi dalle 18,30 c’è "Birrette in Villa": festival dei birrifici artigianali con musica live, djset e area food truck. E dalle 20,30 tiro con l’arco. Alle 20,45 visita guidata al parco dell’ex Ospedale San Lazzaro (info e prenotazioni: 0522 456816).

Mentre al Mauriziano ore 21 va in scena "Tra il silenzio e il fuoco: Brontë / Dickinson / O’Connor", a cura di Teatro del Cigno e biblioteca Ospizio.

Nel Cortile del Teatro San Prospero, alle 21,15 è in programma "1.200.000 Passi - In viaggio con Paolo Rumiz", a cura di Alessandro Scillitani.

Alle 21.30 allo Spazio Gerra, per ’Un giro (non solo) di jazz’ è in programma ’Giosas’ (www.spaziogerra.it)

L’Arena Stalloni, alle 21,30 propone il film ’Anora’ di Sean Baker.

s. bon.