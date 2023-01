Continua la lotta per salvare 54 posti di lavoro nel pastificio

Si attendono notizie dalla proprietà aziendale del raviolificio ex Bertarini di Sesto Cremonese, che sembra destinato a chiudere i battenti, con licenziamento per i 54 dipendenti. Si chiedono risposte alle richieste che lavoratori e sindacati hanno avanzato alla società del Gruppo De Martino, con il quartier generale attivo alla Grandi Pastai Italiani, con sede a Correggio. Per ora ci sono garanzie sul pagamento degli stipendi di dicembre. Ma si punta alla ricerca di ammortizzatori sociali per far fronte alla difficile situazione di operai e impiegati. I sindacati chiedono all’azienda di ripensare alla decisione di chiudere lo stabilimento cremonese. In alternativa si chiedono ammortizzatori sociali con corsi di formazione per ricollocare i dipendenti nel mondo del lavoro. E non si escludono possibili azioni per cercare di contrastare il "licenziamento collettivo".