Continua la raffica di furti in città Razziati i garage di un condominio

Non deve essere stato facile visitare una sessantina di garage in qualche ora durante la notte. Eppure, ci sono ladri che hanno anche questa capacità. È successo l’altra notte – quella tra mercoledì e giovedì – in via Martiri della Bettola, all’altezza del numero 51, proprio di fronte a quella via Gozzano spesso al centro delle cronache cittadine.

I malviventi si sono introdotti nella zona delle autorimesse di un grande condominio che si affaccia sulla via e poi si sono messi al lavoro. "Ho sentito un rumore molto forte e mi sono svegliata di soprassalto – racconta una condomina – ho anche sentito un’auto dopo un po’, andare via a forte velocità. Ma siamo sulla via, quindi non ci ho dato troppo peso ed ho continuato a dormire".

La sorpresa è arrivata il giorno dopo quando i condomini si sono recati nei loro rispettivi garage. Alcuni erano aperti, altri erano danneggiati – perché non in tutti, i ladri, sono riusciti ad introdurvisi –, ma alla fin fine, tutti sono stati ‘passati in rassegna’. Magro, tuttavia, il bottino, almeno al momento: pare un solo paio di occhiali, che però è stato trafugato scassinando una macchina, e mettendola ‘sotto sopra’ per ciò che vi era all’interno. Nel pomeriggio di ieri poi, attraverso l’amministratore del condominio, è stata fatta una segnalazione dell’accaduto alle forze dell’ordine.

