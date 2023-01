Continua l’effetto discarica in viale IV novembre

Continuano le lamentele per il degrado in zona stazione, i cui residenti denunciano nuovamente un’emergenza-rifiuti. Varie volte nei mesi scorsi il Carlino ha riportato le segnalazioni di Gianni Felici, presidente del comitato di viale IV novembre, che ieri si è di nuovo fatto sentire: "Oggi sono stato in via Alai e non c’era nessun controllo del territorio, nonostante le telecamere. L’assessorato c’è? Del gruppo antidegrado della Polizia Municipale non ho notizie, quanti addetti alla pulizia riportano i problemi? Domani o nei prossimi giorni andrò a vedere com’è la situazione in via Lama Golese e viale Piave, zone notoriamente pulite ed ordinate come vi ho segnalato in precedenza".

Dalle foto si vedono tre materassi e una poltrona accatastati per strada, dopo che nemmeno un mese fa (23 dicembre 2022) Felici aveva invitato le autorità a intervenire: "Questa zona sembra una discarica a cielo aperto"