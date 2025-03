Continua lo stillicidio di finestrini spaccati. Prese di mira anche le auto lasciate nei cortili privati

Spaccate su auto e furgoni da oltre un mese sono una costante delle notti cavriaghesi. Nella maggior parte dei casi non viene rubato nulla: non è chiaro se gli autori siano teppisti oppure ladri che non trovano bottino di loro gradimento. Domenica attorno alle 23 è stato rotto a bottigliate il finestrino posteriore sinistro di una vettura posteggiata nel cortile di una abitazione privata in via Spato; non c’era nulla in vista e nulla è stato asportato. La notte tra lunedì e ieri è stata la volta di un furgone parcheggiato a pochi metri dal Municipio in piazzetta Garibaldi. Rabbia, indignazione e senso di impotenza tra i cittadini; molti sono convinti che i responsabili non saranno arrestati e, qualora lo fossero, non pagherebbero né danni né disagi. Innumerevoli i colpi: il 15 marzo era stato sfasciato il finestrino lato conducente e relativo specchio retrovisore di un altro furgone, fermo tra le case vicino alla Risotteria Dai C’Andom. La sera prima si era verificato un colpo fotocopia ai danni dei un’altra famiglia. Colpito due volte da inizio anno un altro cittadino, vandalizzato due volte in febbraio il furgone di un artigiano. Il caso più clamoroso riguarda un altro lavoratore, il cui furgone è stato aperto prima la notte del 6 febbraio poi quella del 10, mentre era parcheggiato in piena luce nel cortile della Chiesa di San Nicolò; rubati attrezzi e arnesi da lavoro.

f.c.