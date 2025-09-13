"Continuano a non capire: il sì finale sia dei Comuni"

Tra i Comuni da tempo al centro dei dibatti sui nuovi impianti agrovoltaici c’è Sant’Ilario, dove un progetto è stato bocciato a inizio 2025, con un altro che potrebbe arrivare a breve. Il sindaco Marcello Moretti si dice non soddisfatto del nuovo decreto, ritenendolo molto distante da quello che serve al territorio reggiano.

Sindaco, cosa pensa del nuovo decreto sugli impianti agrovoltaici?

"A una prima lettura non mi sembra che questo decreto vada incontro a quelle che sono le nostre necessità. Resto dell’idea che su opere di questo tipo, che modificano radicalmente le aree dei nostri comuni, dovremmo essere noi a dover avere l’ultima parola a riguardo. Dovremmo poter gestire queste situazioni, anche per rispetto dei cittadini che ci hanno eletti".

Quali sono le vostre richieste?

"Chiediamo che ci sia un confronto a tutti i livelli istituzionali, dove ci sono tanti rappresentanti del nostro territorio. Quello che dobbiamo cercare di ottenere è l’equilibrio, senza arrivare a un braccio di ferro. Noi non siamo contro a prescindere, ma non possiamo approvare ogni tipo di intervento. Il nostro è un territorio ricco di infrastrutture, che non ha mai rifiutato la modernità, ma che ha sempre saputo come incanalarla".

Il presidente della Provincia Giorgio Zanni ha rilasciato un comunicato sul tema, cosa ne pensa?

"Non ho letto il comunicato, ma ci siamo confrontati di recente e vediamo le cose allo stesso modo. Il punto focale è quello di riuscire a generare energia legandola alla pianificazione territoriale. Sappiamo che l’argomento è complesso, in quanto l’energia è un tema di interesse molto più ampio di quello comunale. È giusto che gli investitori abbiano un loro compenso, ma ciò non deve alterare le dinamiche di questi due mercati, ovvero agricoltura ed energia".

Com’è la situazione a Sant’Ilario?

"A inizio anno le autorità competenti hanno bocciato un progetto da 80 ettari che sarebbe dovuto sorgere sul nostro territorio. Ora probabilmente ne verrà presentato uno nuovo che dovrebbe avere una dimensione di circa 40 ettari. Faremo le nostre valutazioni ma anche in questo caso non siamo d’accordo. Se passerà, agiremo nelle sedi opportune come abbiamo fatto nella precedente occasione. Certamente continueremo a informare e a confrontarci con i nostri cittadini".

Matteo Pignagnoli