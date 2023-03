Conto alla rovescia per la riapertura del pronto soccorso del Magati

Lunedì 20 marzo saranno inaugurati il pronto soccorso del Magati e l’ospedale di comunità (Osco) del nosocomio scandianese. Il ritrovo è alle 8.30 all’ingresso del pronto soccorso. Alla cerimonia, oltre all’Ausl, saranno presenti il sindaco Matteo Nasciuti, il presidente della Provincia Giorgio Zanni e Raffaele Donini, assessore regionale alle politiche per la salute.

All’inizio di febbraio il primo cittadino Nasciuti aveva annunciato con soddisfazione la riapertura, dal 20 marzo e in orario diurno, del pronto soccorso chiuso il primo marzo 2020 all’inizio della pandemia.

Da tempo si discute per il ripristino dell’importante servizio, tema che ha spesso sollevato polemiche e discussioni politiche. Sarà attivo inizialmente dalle 8 alle 20. Cittadini e amministratori ora sperano al più presto nella sua riapertura h24. Nei mesi scorsi è stata anche organizzata una raccolta firme per ‘salvare’ il pronto soccorso del Magati e per l’automedica h24, iniziativa lanciata a Casalgrande dalla lista di maggioranza ‘Noi per Casalgrande’, dal Movimento Cinque Stelle e Centrodestra per Casalgrande. A metà gennaio oltre 5mila persone avevano aderito alla petizione.

Il 20 marzo a Scandiano sarà inaugurato anche il primo ospedale di comunità (Osco) della nostra provincia la cui attività è già iniziata lunedì 6 marzo. Offre un livello di assistenza intermedio tra la degenza ospedaliera e il domicilio. Sono previsti fino a un massimo di venti posti letto nell’Osco scandianese.

Matteo Barca