Contrabbando di orologi di lusso e riciclaggio: maxi sequestro da oltre 1 milione

Reggio Emilia, 16 aprile 2025 – Denunce e una misura cautelare, ma soprattutto il sequestro preventivo di 1,1 milioni di euro, ritenuti il prodotto del reato di riciclaggio e autoriciclaggio. È il bilancio dell’operazione eseguita dalla Guardia di finanza del comando provinciale di Reggio Emilia, con il supporto del servizio centrale sulla criminalità organizzata (Scico). Si chiama ‘Real time’ ed è coordinata dalla Procura reggiana, diretta dal procuratore Calogero Gaetano di Paci.

Ci sono otto indagati a vario titolo per riciclaggio, autoriciclaggio, contraffazione e contrabbando di orologi di lusso. Con una misura cautelare, per il principale accusato, un cittadino pachistano, dell'obbligo di dimora nel comune di Reggio Emilia con divieto di espatrio e l'interdittiva dell'esercizio dell'attività di impresa e della possibilità di ricoprire uffici direttivi in imprese: interdittiva relativa al commercio all'ingrosso di orologi e gioielleria.

L'operazione della Guardia di Finanza: riciclaggio e contrabbando di orologi di lusso

Come già accennato, oltre alle denunce e alla misura cautelare, è scattato il sequestro preventivo di 1,1 milioni di euro, ritenuto il prodotto del reato di riciclaggio e autoriciclaggio. Il pachistano era già finito nel mirino delle indagini in un'altra recente operazione, 'Mine Field' su un'associazione a delinquere per la gestione di società fantasma per emettere fatture per operazioni inesistenti.

I soldi sequestrati dalla Guardia di Finanza

Nell'attuale indagine è accusato di aver avuto vantaggi economici attraverso l'acquisto ‘schermato’ di diversi orologi di lusso, fatti, solo formalmente, dalle società cartiere verso rivenditori ufficiali, poi rivenduti dallo stesso a privati. Sono stati acquisiti elementi sull'introduzione (o comunque detenzione) in Italia, per la successiva vendita, di diversi orologi anche contraffatti e in altri casi è stata accertata la contraffazione del marchio e dei segni distintivi su certificati di garanzia degli oggetti.