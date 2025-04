Contrastare la povertà con le relazioni. Un corso gratuito per il terzo settore

Contrastare la povertà con la forza delle relazioni: è questo il focus del percorso formativo presso la sede del Csv di Reggio Emilia in viale Trento Trieste 11, rivolto ai volontari e responsabili di Enti del Terzo Settore impegnati nell’aiuto alle persone che vivono in situazione di povertà. I temi che verranno sviscerati riguardano l’aiuto ai bisognosi, costruire una rete di supporto davvero efficace e trasformare le sfide del volontariato in opportunità per un cambiamento duraturo. Il primo appuntamento, dal titolo "Ripensare la povertà: dalla distribuzione all’accompagnamento" è in programma sabato 24 maggio dalle 9.30 alle 12.30, tenuto dal dott. Davide Boniforti (foto) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, esperto di povertà e reti di solidarietà. Lunedì 26 maggio, invece, dalle 17.30 alle 20, va in scena l’incontro ’Il volontariato, catalizzatore di cambiamento’ con la partecipazione della docente dottoressa Emanuela Fato con la collaborazione delle assistenti sociali Giulia Lombardi, Alessandra Chiussi, Viola Trentini.

Il corso è gratuito ma è necessario iscriversi al link https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=yNQTuiD2fEqq1haBox1QqsiNs_x7I85Npgf949p_AGNURU5QVThONUdLSjc2SEM0VFdQQzI0WElVSS4u&route=shorturl. Per info scrivere a claudia.favara@csvemilia.itð 0522.791979.