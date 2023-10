Contrasto al lavoro ’nero‘. Blitz della finanza in una ditta. Scoperti tre operai clandestini

La guardia di finanza ha scoperto a Reggio tre lavoratori in nero, extracomunitari, che lavoravano in un’azienda che opera nel settore della produzione dei pallet per imballaggi.

La ditta è stata multata con un verbale salato per oltre ottomila euro. I finanzieri hanno contestato al legale rappresentate l’impiego dei tre lavoratori, per i quali non aveva provveduto ad alcuna comunicazione obbligatoria relativa all’instaurazione del rapporto di lavoro, in violazione del D.L. 122002 recante “Disposizioni urgenti per il completamento dell’operazione di emersione di attività detenute all’estero e di lavoro irregolare”.

Il blitz delle Fiamme Gialle è avvenuto nell’ambito di controlli di routine. I tre operai sono risultati essere privi di qualunque documentazione di legge. Sono 19 i lavoratori in nero scoperti da inizio anno, nella provincia reggiana, impiegati principalmente nel settore manifatturiero e della ristorazione e 16 sono i datori di lavoro sanzionati per utilizzo di manodopera irregolare o in nero.

"Il lavoro nero ed il suo dilagare tra le maglie dell’economia legale – recita la nota delle Fiamme Gialle – costituisce un grave ostacolo allo sviluppo economico del territorio, altera in maniera significativa la concorrenza e la corretta allocazione delle risorse, minando profondamente il concetto di uguaglianza sociale ed equità tributaria, baluardo costituzionale di ogni sistema di leggi a fondamento democratico".