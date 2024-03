Contrasto al tumore della prostata. Hanno aderito 212 uomini

Successo per il progetto di prevenzione salute "Movember" dell’associazione prevenzione tumori di Guastalla, avviato per il mese di novembre per il contrasto al tumore della prostata e la ricerca di patologie urologiche. Ma che, per il suo successo, è proseguito con ulteriori visite gratuite a dicembre e gennaio. E l’intenzione è di riproporre il progetto, a cui hanno aderito 212 uomini. I dati sono stati illustrati dal presidente dell’associazione Rosella De Lorenzi, dal vicepresidente Eugenio Cudazzo, dalla segretaria Cristina Franti Setti. Almeno tre i casi in cui è stato consigliato un esame diagnostico di secondo livello, per il forte sospetto di neoplasia prostatica. "In almeno la metà degli uomini è stata riscontrata – hanno spiegato dall’associazione – una sintomatologia del basso tratto urinario, molto diffusa tra gli uomini over 40. Consigliati esami diagnostici di approfondimento. In alcuni pazienti sono state gestite problematiche andrologiche varie". Il progetto si è avvalso della collaborazione di medici di base e del reparto di Urologia diretto dal dottor Frattini, con visite a Medicina 2000 di Guastalla.

a. le.