Contrasto alle truffe ad anziani

L’attività di informazione sul contrasto alle truffe passa anche dall’attività svolta con i ragazzi, ovvero i nipoti delle vittime solitamente prese di mira dai malviventi. I carabinieri di Campagnola hanno avviato attività con gli studenti degli istituti di Campagnola e Rio Saliceto, sensibilizzandoli proprio sul fenomeno delle truffe agli anziani. I carabinieri hanno incontrato un centinaio di studenti delle elementari e delle medie per far comprendere meglio la necessità di sensibilizzare i loro nonni per evitare di incorrere in potenziali truffe. Inoltre, oltre agli studenti, i carabinieri hanno coinvolto nella attività preventiva anche i genitori dei nipoti delle vittime incontrati all’uscita da scuola, mentre attendevano i loro figli. In questa circostanza anche a loro è stata rappresentata la necessità di sensibilizzare i loro genitori anziani per metterli in guardia dal rischio di truffe. Spesso basta un minimo di diffidenza verso gli sconosciuti per evitare sgradite sorprese. E in caso di dubbio o sospetto, è sempre meglio chiedere l’intervento immediato delle forze dell’ordine, senza esitare. Spesso basta questo gesto a mettere in fuga i malintenzionati.