Contratti e prestiti: che Reggiana sarà?. Ecco i giocatori (per ora) in granata

La stagione della Reggiana si è conclusa venerdì col derby col Parma ed è già tempo di futuro. In attesa degli sviluppi sulle posizioni del direttore sportivo Roberto Goretti e del mister Alessandro Nesta, è indicativo dare un’occhiata sulla situazione del parco giocatori della Reggiana tra giocatori di proprietà e prestiti che stanno per concludersi. È presto per capire il futuro di diversi calciatori: la premessa è d’obbligo, quando siamo in un frangente dove non si conoscono ancora i destini del diesse e del mister (da qui chiaramente passeranno le decisioni "tecniche"), ma ci sono dei punti di partenza su cui poter fare dei ragionamenti.

Ad esempio: alcuni giocatori che la ‘Regia’ ha pescato in prestito possono ambire alla Serie A, Bianco e Marcandalli su tutti (che rispettivamente rientreranno alla Fiorentina e al Genoa). Solo un sogno pensare di riaverli l’anno prossimo.

Andiamo, però, con ordine, reparto per reparto.

In porta la situazione è stabile: Bardi ha un altro anno di contratto con la Reggiana, mentre Sposito altri due. Satalino il 1° luglio rientrerà (intanto) al Sassuolo. In difesa ci sono diversi prestiti. Marcandalli rientrerà al Genoa come Pajac, Szyminski al Frosinone, Romagna e Pieragnolo al Sassuolo. Si può dedurre che Marcandalli sia destinato ai lidi della Serie A, che per Pajac la parentesi a Reggio sia finita qui, che per i neroverdi potrebbe dipendere dal destino del Sassuolo (permanenza in Serie A o meno?), e lo stesso per Szyminski (il Frosinone sta lottando per non retrocedere).

Capitan Rozzio è una certezza: ha rinnovato fino al 2025 e scenderà in campo in granata per il 9° anno consecutivo. Una certezza sarà anche Diego Stramaccioni, difensore prelevato dalla Juventus NextGen: ha firmato con la Reggiana a gennaio, ora finirà la stagione in bianconero in prestito, e dal 1° luglio sarà a Reggio (contratto fino al 2026). Sampirisi ha un altro anno di contratto: la scorsa estate aveva firmato un biennale con "possibilità di prolungamento automatico per il terzo anno legato a determinate condizioni". Fiamozzi è in scadenza al 30 giugno: rinnoverà? Lo farà di sicuro Libutti, per il quale è solamente questione di giorni.

Passiamo al centrocampo. Quattro i prestiti: Melegoni rientrerà al Genoa così come Portanova, mentre Crnigoj al Venezia e Bianco alla Fiorentina. Poi i giocatori di proprietà: Kabashi ha un altro anno di contratto, Reinhart due. Cigarini è in scadenza: come per Rozzio potrebbe presto arrivare il rinnovo per il reggiano doc e veterano dello spogliatoio. Un punto fermo (escludendo offerte economiche folli…) sarà Natan Girma: ha un contratto addirittura fino al 2027, con opzione di prolungamento per un ulteriore anno. Sicuro protagonista della prossima annata sarà Vergara: è stato rinnovato di un’altra stagione il prestito dal Napoli. Goretti ci punta moltissimo, considerando anche che a causa della rottura del crociato di inizio stagione Nesta non lo ha praticamente mai potuto utilizzare.

Infine il reparto d’attacco. Antiste rientrerà al Sassuolo dopo il prestito annuale. Okwonkwo è certo di restare per un altro anno, visto che il prestito dal Bologna scadrà nel 2025: occhio, potrebbe essere un vero e proprio nuovo acquisto. Poi quelli di proprietà. Per Blanco, con la salvezza, è scattato un anno di contratto fino al 2025. Varela ha due anni di contratto, con opzione per prolungare fino al 2027. Vido ha un altro anno (e ci sono clausole di prolungamento per altri due anni in base a obiettivi legati alle prestazioni). La salvezza ha fatto scattare un anno di contratto per Pettinari e anche l’obbligo di riscatto di Gondo dalla Cremonese. L’ivoriano sarà legato al granata fino al 2026, e tra due anni ci sarà l’opzione di prolungare fino al 2027.

Insomma: questo è solo il quadro della situazione, ma bisognerà fare i conti con l’oste (e con le offerte che potrebbero arrivare). Intanto stamattina la squadra tornerà in via Agosti dopo i due giorni di riposo: per alcuni è tempo di saluti.