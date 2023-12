Contratti in crescita. Tanti profili introvabili

Resta alto, anche per il mese di dicembre e per i primi due mesi del 2023, il numero dei nuovi contratti previsti dalle imprese reggiane.

Il mese corrente si dovrebbe chiudere con l’attivazione di 2.730 nuovi contratti, vale a dire il 4,6% in più rispetto al dicembre 2022, mentre nel trimestre dicembre 2023/febbraio 2024 ne sono previsti 13.140, con una crescita del 3,3% rispetto agli stessi mesi invernali 2022/2023.

L’andamento dei nuovi contratti - secondo le analisi elaborate da Unioncamere-Anpal in collaborazione con l’Ufficio Studi della Camera di Commercio - non mostra, in generale, segni di criticità, anche se le previsioni appaiono molto differenziate tra i settori di attività.

Le attivazioni previste a dicembre, infatti, si concentreranno per il 58% nel settore dei servizi con 1.580 unità (+3,9% rispetto allo stesso mese del 2022) e, in particolare, nei servizi alle imprese (600 unità) e alle persone (260), nei servizi turistici, di alloggio e ristorazione (350 ingressi) e nel commercio (370 ingressi).

Anche nell’industria manifatturiera e nelle public utilities è prevista una crescita, con 990 nuovi contratti (+4,2% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente), con un contemporaneo lieve incremento anche degli ingressi (+6,7%) nel comparto delle costruzioni.

Le imprese che prevedono assunzioni sono pari all’12% del totale, mentre continua a restare la quota di candidati introvabili nei processi di selezione di personale da parte delle imprese della nostra provincia, che dichiarano di avere difficoltà a reperire i profili ricercati nel 53% dei casi, equivalenti a 1.446 profili per il solo dicembre.

Le cause all’origine di queste difficoltà sono riconducibili in parte alla mancanza di candidati (nel 36,3% dei casi) e, in parte, all’insufficiente preparazione dei candidati (nel 12,3%), così come alla richiesta di profili che abbiano già maturato esperienze specifiche nei diversi ambiti di attività.

Tra i profili più difficili da reperire emergono, nell’ambito dirigenziale gli specialisti nelle scienze della vita (nel 91,7% dei casi, di difficile reperimento), gli ingegneri (nell’88,6%), gli insegnanti nella formazione professionale, istruttori, allenatori, atleti (nell’85% dei casi), e i tecnico della salute (nell’83,6% dei casi).