Contratti Juve, Ariatti prosciolto. La Figc: "Non ci sono prove"

utti prosciolti dalla commissione federale della Figc, perché è impossibile dimostrare che quelle operazioni di mediazione fossero fittizie. Finisce così il caso legato ai rapporti fra la Juventus e alcuni importanti procuratori italiani, tra cui il reggiano ex granata Luca Ariatti. Come riportato nei giorni scorsi sui quotidiani sportivi, la commissione ha scelto per un proscioglimento di massa. Gli altri agenti coinvolti erano Davide Lippi, Gabriele Giuffrida, Giorgio Parretti, Antonio Rebesco, Silvio Pagliari, Giuseppe Galli, Michele Fioravanti, Luca Puccinelli, Tullio Tinti e Vincenzo Morabito. La formula è ’in assenza di prove’.

La decisione di procedere con l’indagine era arrivata "per aver stipulato con la Juventus contratti di mandato fittizi, ricevendo corrispettivi inesistenti, al fine di recuperare un credito precedentemente maturato e non contabilizzato, in violazione di plurime disposizioni disciplinari".

Per quanto riguarda Ariatti, in particolare, si contestavano due fatture da 15mila euro ciascuna riconosciute alla ‘Luca Ariatti Sports Management’. L’obiettivo, secondo l’accusa, sarebbe stato quello di sanare alcune pendenze passate.

Nell’atto si legge che "è stata fornita una ricostruzione alternativa (rispetto a quella della procura Figc) ma altrettanto plausibile delle operazioni citate nel documento. In assenza di tangibili riscontri di segno contrario, la Commissione, priva di autonomi poteri di indagine, non ha elementi per revocare in dubbio la veridicità di tale versione". In caso di dubbio, insomma, tutti prosciolti.