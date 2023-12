Contratto di Fiume, oggi l’incontro Stasera a Montecchio in Rocca si terrà un incontro per illustrare le attività svolte finora per il Contratto di Fiume per la Val d'Enza, un accordo di tutela ambientale. La Regione ha stanziato 3,5 milioni di euro per lo studio di fattibilità della Diga di Vetto.