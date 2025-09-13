Contratto scuola, strappo Cgil-Asbr

Nei giorni scorsi l’Unione Comuni Bassa Reggiana (Guastalla, Gualtieri, Reggiolo, Novellara, Poviglio, Boretto, Brescello, Luzzara) aveva annunciato l’accordo con la Uil sul nuovo contratto di primo livello per il personale della Asbr, l’Azienda servizi bassa reggiana, che si occupa delle attività delle scuole d’infanzia degli otto Comuni. Comuni e Asbr si auguravano un accordo anche con le altre sigle sindacali. Ma nel confronto avuto mercoledì tra le parti, la Cgil ha rifiutato l’intesa.

"A luglio – dice la Fp della Cgil - Asbr ha sottoscritto un contratto aziendale con l’unico sindacato firmatario del contratto nazionale applicato in azienda, ma che non è titolato per la sua rappresentanza effettiva a determinare il futuro di 300 lavoratori. Questa forzatura ha creato un grave precedente, in quanto non è stata riconosciuta la rappresentatività della Cgil, arrivando a negare la nomina di una delegata aziendale e, conseguentemente, a negare a lei e alla nostra organizzazione la possibilità di trattare e di sottoscrivere l’accordo di secondo livello".

E ancora: "Il protocollo che ci è stato presentato, oltre a non essere modificabile nella forma, ci impone di certificare che non esiste nessun contratto nazionale adatto alle tipologie professionali presenti in azienda obbligandoci a definirne uno ex novo, in un contesto generale in cui i contratti nazionali sono più di mille e dovrebbero essere ridotti. L’Azienda ha poi deciso unilateralmente di concedere un aumento economico alle insegnanti e agli educatori di nido, finanziandolo tramite l’abolizione di un diritto acquisito fin dalla nascita di Asbr, tra l’altro non palesando questa disponibilità quando il tavolo del contratto integrativo era aperto. Nei prossimi giorni agiremo nelle sedi opportune per vedere riconosciuto il nostro diritto alla rappresentanza, all’azione di tutela verso i nostri iscritti e per salvaguardare il nostro ruolo negoziale. Non escludendo un percorso di mobilitazione e iniziative finalizzato alla riapertura di un confronto su basi differenti".

Antonio Lecci