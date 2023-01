Sport e benessere, contributi comunali a cinque famiglie santilariesi. "Per quest’anno non si dovranno preoccupare di sostenere le spese di iscrizioni alla pratica sportiva per uno dei loro figli", spiega Massimo Bellei, assessore allo sport, dopo che nei giorni scorsi il Comune ha assegnato cinque assegni da 200 euro l’uno, ad altrettante famiglie per il sostegno della pratica sportiva dei figli. "I fondi, ottenuti dalla Regione – aggiunge l’assessore Bellei – sono destinati a sostenere i costi d’iscrizione alle varie discipline sportive per le famiglie numerose o nelle quali siano presenti minori con disabilità. Si tratta di cifre non enormi, ma che aiutano concretamente nel quotidiano".