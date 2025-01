"Contro il degrado servono fondi"

Sulla realizzazione della Casa di comunità nell’area Est della città, Annibale Viappiani di Spi-Cgil, membro non eletto della Consulta, si dice soddisfatto: "Sarà fondamentale per tutti i cittadini, in modo particolare per quelli anziani". Per lui, il percorso intrapreso, la partecipazione dei cittadini e la presenza in un unico sito di Ausl, Servizi sociali e biblioteca "fanno sì che si possa ricreare un senso di appartenenza alla comunità". Il degrado del quartiere della stazione storica è aumentato negli ultimi anni: "Deve essere affrontato con impegno costante e finanziamenti adeguati". Poi c’è l’emergenza abitativa: "Per chi lavora o è in difficoltà economica è indispensabile un Piano casa".