Contro il genocidio in Palestina. Avvocati e pediatri per Gaza: "Israele fermi il suo massacro"

Avvocati e pediatri si schierano a favore di Gaza e lo fanno prendendo posizione e con atti concreti. Con una lettera aperta, cinquantadue avvocati e tre praticanti iscritti all’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, hanno chiesto al proprio Consiglio dell’Ordine di assumere una posizione di ferma condanna contro le azioni militari poste in essere dal governo israeliano, contro la popolazione civile palestinese, ritenendo sussistenti i presupposti per affermare la violazione del diritto internazionale, della Convenzione di Ginevra e di quella sul Genocidio. "Abbiamo ritenuto opportuno richiamare – si legge nella nota dei legali – la dichiarazione del marzo 2024 della relatrice speciale dell’Onu sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, alla quale peraltro verrà conferito nei prossimi giorni il Primo Tricolore, con cui rappresentava il rischio concreto di raggiungere ’la soglia che indica che sono stati commessi atti di genocidio. Non possiamo rimanere indifferenti alla sistematica violazione del diritto internazionale e dei diritti umani’. Alcuni degli avvocati firmatari: Maurizio Colotto (promotore dell’iniziativa), Nicola Gualdi, Alessandro Occhinegro, Marco Scarpati, Giuseppe Benassi, Fabio Bonini, Elisabetta Strumia, Federica Riccò, Angelo Russo, Vainer Burani, Alberto Neri, Manuela Scognamiglio, Abdelhakim Bouchraa.

Anche i pediatri reggiani si posizionano sulla stessa lunghezza d’onda ma aggiungono un aiuto economico concreto. "Da vari mesi - si legge nella nota della Federazione italiana medici pediatri di Reggio Emilia - tutti sentiamo un senso di dolore, di impotenza e di frustrazione per quanto sta avvenendo a Gaza: si vuole distruggere un popolo in modo ormai chiaramente solo pretestuale. In queste situazioni, i più indifesi sono sempre i bambini, morti per guerra, fame, freddo, malattie senza speranza di qualsiasi assistenza. Come diceva papa Francesco, ‘la guerra è sempre una sconfitta per tutti, sempre’. Come pediatri ci sentiamo di esprimere la più profonda e decisa condanna di quanti continuano a perpetrare questa violenza, da qualsiasi parte provenga. Ci sentiamo difensori di tutti i bambini del mondo e di tutte le etnie. I pediatri di famiglia della provincia di Reggio Emilia, nei giorni prossimi, provvederanno a versare un congruo aiuto economico a due associazioni umanitarie che ancora operano a Gaza, per mantenere in vita semi di speranza".

Cesare Corbelli