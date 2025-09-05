È un percorso intenso dentro gli effetti dei conflitti e nella resistenza di coloro che vi si oppongono, la mostra dal titolo ‘Contro la guerra – Sguardi e immaginari’, allestita al terzo piano del Palazzo dei Musei e che, dopo l’inaugurazione di ieri sera, sarà visitabile gratuitamente da oggi, giorno di apertura, fino al 26 ottobre. Un itinerario immersivo sul tema della guerra, nelle sue devastazioni fisiche, psicologiche, sociali e politiche, che si struttura attraverso diversi livelli visivi e gradi di coinvolgimento. C’è anche una sala speciale dedicata a Gino Strada e alla sua vita. È l’omaggio di Emergency e Cheap, collettivo curatore del progetto. All’idea di pace di Gino e alle sue pratiche di pace è dedicata l’intera mostra, con una raccolta delle sue parole, ancora urgentemente attuali, in un video realizzato per l’occasione e in una serie di poster realizzati da Cheap, che affermano la necessità di contrastare la guerra e di riappropriarci della nostra voce di comunità e del nostro spazio.

"Vedete le fotografie di questa esposizione. Tantissimi non hanno voce e sono le vittime della guerra – apre sindaco Marco Massari –. Ma io credo che se tutti noi pensiamo a ciò che accade a Gaza dobbiamo trovare una voce, per ribellarci, non tollerare, non abituarci ai massacri, in particolare al genocidio in corso in Palestina. Facciamoci sentire contro la perpetrazione di questi crimini".

Nelle sale si alternano le grandi fotografie in bianco e nero sulle attività di cura della ong, dall’Afghanistan all’Iraq, con i poster di Cheap, provenienti da alcuni degli interventi più importanti realizzati dal collettivo negli ultimi anni – ‘Disobbedite con generosità’, ‘Sabotate con grazia’, ‘Agitatevi’ – e con quelli di artiste e artisti invitati a partecipare alla mostra, dall’Italia al Brasile, dalla Spagna alla Polonia. Geografie lontane, accomunate dalla convinzione che "nessuna guerra è inevitabile" e "la guerra non restaura diritti, ridefinisce poteri". Un gruppo di fotografie particolari, di dimensioni ridotte, esplicite, richiedono uno sguardo attento e consapevole ed è racchiuso in un box, riparato da una feritoia. Sono fotografie di persone sopraffatte dalla violenza della guerra. Chiunque conoscesse il fondatore di Emergency Gino Strada, ha ben presente la coerenza che passava tra le sue parole e le sue azioni, testimoniata in 27 anni di lavoro del medico chirurgo. Azioni che hanno curato, salvato vite, e spinto a migliorarla insieme.

"Pur lavorando in Emergency da molti anni, le immagini sono sempre le stesse, e in esse le violazioni dei corpi e delle vite – interviene Simonetta Gola, vedova del fondatore e responsabile della comunicazione della ong –. Rimaniamo sempre molto turbati".

"Cheap esprime un rifiuto radicale della guerra – dichiara Sara Manfredi, direttrice del progetto di arte pubblica –. La mostra è un tentativo di sabotaggio simbolico della normalizzazione dei conflitti".

L’esposizione, un progetto di Emergency a cura di Cheap, sarà aperta dalle 10 alle 20, in via Spallanzani, 1.

Lara Maria Ferrari