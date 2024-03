Contro la violenza sulle donne. Fiaccolata serale e incontro

Le donne di Carpineti festeggiano la ricorrenza storica dell’8 marzo con una fiaccolata contra la violenza sulle donne, un tema che quasi ogni giorno viene attualizzato con nuovi delitti. Federica Simonetto vuole rompere il contenitore detto ’femminicidio’ e ridare voce e dignità alle vittime di violenza. Da Yara Gambirasio a Neda, da Pippa Bacca a Sakineh, da Isabella Noventa a Gessica Notaro, la poetessa si aggancia a ogni donna e scivola via dalla scala di servizio per poi ricomparire con la propria storia, fatta di distacchi e separazioni, ma anche di speranze e rivoluzioni. La forma poetica scelta permette di affrontare temi autobiografici donando alle composizioni una valenza condivisa e universale. Dialoga con l’autrice l’assessore alla cultura di Carpineti, Flavia Bianca Pigozzi. Alle 20 ritrovo in piazza della Repubblica (Carpineti centro) e distribuzione fiaccole, alle 20.30 partenza fiaccolata per il Parco Matilde, alle 21 intervento e presentazione libro a cura di Simonetto alla Pagoda.

s. b.