Contro l’azienda : "Una vendetta dopo le proteste"

"E alla fine Max Mara si vendica sulle lavoratrici e sulla città di Reggio". L’opinione del deputato Nicola Fratoianni (Avs) si allinea allo schieramento politico che vede nella scelta del gruppo di sfilarsi dal progetto Polo della Moda una ripicca per le istanze sollevate dalle lavoratrici di Manifattura San Maurizio (controllata da Max Mara). "Certi imprenditori pensano davvero di poter fare quello che vogliono, di insultare e discriminare le lavoratrici, di pagarle poco e farle lavoratore fino allo sfinimento? – aggiunge – Tutta la nostra solidarietà a lavoratrici, sindacati e istituzioni locali che chiedono solo diritti e dignità".

"Un conto è il tema dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, un altro è il progetto sul Polo della Moda" rincara la deputata Pd reggiana Ilenia Malavasi, che ieri è intervenuta in aula difendendo "il diritto e il dovere delle istituzioni di ascoltare tutte le parti in causa, nel rispetto dovuto tanto alla proprietà che ai lavoratori". Lo strappo di Maramotti, a quanto emerge dalla nota al vetriolo inviata lunedì, verrebbe infatti dal fatto che il sindaco Massari si sia schierato dalla parte delle lavoratrici e della Cgil, senza cercare un confronto con l’azienda.

I dem reggiani prendono le parti del Comune, che "ha garantito il massimo impegno, portando a compimento con serietà e responsabilità il Piano di attuazione di interesse pubblico, approvato con voto favorevole del consiglio comunale – dicono Massimo Gazza (segretario provinciale Pd) e Roberta Mori (presidente Pd Reggio) –. Siamo convinti che la costruzione di una città proiettata verso il futuro si fondi su un dialogo solido e costruttivo tra istituzioni e investitori. La politica ha il dovere di tutelare e promuovere queste relazioni, valorizzando chi sceglie Reggio Emilia per fare impresa e innovazione, nel pieno rispetto dei diritti e della dignità del lavoro".

Alle critiche rivolte all’azienda si uniscono quelle di Flora De Carlo (Potere al Popolo Reggio): "Quello di Maramotti è il linguaggio del ricatto. È il capitalismo che si offende, non quando viene criticato, ma quando non è coccolato abbastanza dalle istituzioni – afferma –. Siamo abituati a vedere le imprese come protagoniste dello sviluppo, ma lo sviluppo vero ossia quello giusto, sostenibile e dignitoso comincia dal basso, da chi lavora. Invertire la prospettiva è un atto necessario: non può essere l’impresa a dettare le condizioni della democrazia".