Contro le mafie per il primato dello stato di diritto e della legalità: appuntamenti in serie

Lotta alla mafia, legalità, diritti. Sono le parole chiave di un ciclo di incontri che da oggi a fine mese caratterizzeranno il calendario del centro culturale Multiplo. Stasera alle 20.30 in Sala Grande la giurista e ricercatrice indipendente Federica Iandolo (nella foto) presenterà il suo ultimo saggio "Madrine di ‘ndrangheta" e dialogherà con la sindaca Bedogni. Nel volume vengono approfonditi i ruoli che le donne hanno nella mafia calabrese: vittime, complici silenziose, ribelli, ma anche co-protagoniste delle trame criminali. "Cavriago rifiuta la cultura, i metodi e le finalità dell’azione delle mafie – dichiara la sindaca – e per questo si impegna a ribadire il primato dello stato di diritto e della legalità. Il Comune ha aderito e sostiene il progetto Festival Noicontrolemafie, promosso dal 2011 dalla Provincia, sia ospitando eventi del Festival sia sostenendo le attività svolte nelle scuole". Alle medie Galilei di Cavriago si è appena concluso il progetto ’Stories dal Festival’ con Alessandro Gallo e Giulia Di Girolamo: gli studenti hanno analizzato il tema delle mafie, dei loro business e l’impatto che le infiltrazioni hanno sulla vita quotidiana di ciascuno. Mercoledì 20, sempre il Multiplo ospiterà un evento del Festival, dal titolo "A testa alta e con i capelli al vento": Sara Hejazi, antropologa, ricercatrice presso la Fondazione Bruno Kessler e l’Università di Trento, autrice del libro "Iran, donne e rivolte". Infine giovedì 28 per capire le ragioni del radicamento della ‘ndrangheta sarà presentato il libro "Quel che resta di Reggio Emilia. Storie di reggiani e malfattori" di Gian Franco Riccò, ex segretario della Cgil reggiana.

f. c.