Controllati e denunciati due stranieri irregolari

In una serie di controlli svolti dai carabinieri mantovani della Compagnia di Gonzaga, sono stati individuati due cittadini di origine straniera, con gli accertamenti che hanno confermato la loro posizione irregolare sul territorio italiano. Si tratta di due giovani di origine marocchina di 23 e 30 anni, con il più giovane domiciliato a Reggiolo, nella Bassa Reggiana, mentre l’altro risulta abitare in provincia di Bolzano. Il controllo è avvenuto nei pressi del centro commerciale La Ciminiera di Ostiglia, dove si sono concentrate alcune delle verifiche messe in atto dai militari dell’Arma nel fine settimana. Entrambi i nordafricani sono risultati irregolari sul territorio nazionale e per questo motivo sono stati denunciati all’autorità giudiziaria. Negli stessi controlli è stato fermato un giovane alla guida di un monopattino, trovato con un tasso alcolemico di 3,20 grammi/litro, oltre sei volte i limiti consentiti dalla legge per potersi mettere alla guida di un qualunque veicolo.

Durante i controlli sono state identificate 83 persone – di cui diversi reggiani – ispezionati 32 veicoli e verificati quattro esercizi pubblici. Di recente, proprio tra le province di Reggio e Mantova, sono stati intensificati gli accertamenti, richiesti dalle Prefetture per aumentare la sicurezza e l’ordine pubblico su tutto il territorio delle due province, con azioni coordinate che coinvolgono le forze dell’ordine, in particolare carabinieri e polizia locale, nelle aree di confine tra province e regioni.

Antonio Lecci