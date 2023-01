Controlli a tappeto dei carabinieri: trovata droga e un’auto irregolare

SCANDIANOALBINEA

Durante il weekend i carabinieri hanno messo in campo un importante dispositivo di controlli nei comuni di Scandiano e Albinea. Sono stati impegnati i militari dell’Arma della tenenza di Scandiano e di Albinea, con il supporto di altre pattuglie dai comandi limitrofi, per verificare la regolarità delle persone presenti nei paesi e reprimere eventuali attività delittuose, ma pure per contrastare il disturbo al riposo delle persone per la presenza, alla notte, di molti giovani che nel caso di Scandiano giungono anche da altri comuni per recarsi in una discoteca.

Decine gli accertamenti su persone, auto, case e locali. Sono oltre 70 le persone controllate, 30 gli autoveicoli e 4 gli esercizi pubblici. Un autoveicolo è stato sospeso dalla circolazione in quanto viaggiava senza essere sottoposto a revisione. Il conducente dovrà pagare una sanzione di 173 euro.

Nei locali non sono state accertate infrazioni per la regolarità sulle condizioni igieniche-sanitarie e norme sul lavoro. Controllati tutti gli avventori presenti. Un 48enne scandianese è stato trovato in possesso di oltre 2 grammi di hascisc e circa 5 di eroina la cui detenzione è stata ricondotta all’uso personale non terapeutico.

m. b.