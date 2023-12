Controlli dei carabinieri: al setaccio 30 mezzi, un 21enne nei guai

Controlli speciali contro la microcriminalità, che durante le feste natalizie risulta particolarmente vivace. Giovedì, dalle 15 fino a sera inoltrata, i militari di Sant’ilario D’Enza hanno proceduto, in particolare, al controllo di 50 persone, 30 mezzi e di vari esercizi pubblici. Un 21enne di Reggio Emilia, è stato trovato in possesso di un grammo di marjuana: trattandosi di detenzione per uso personale (e non terapeutico) il giovane verrà segnalato alla Prefettura. Durante i controlli i militari hanno inoltre ispezionato vari casolari abbandonati,: con le temperature rigide, questi immobili diventano ricovero di pregiudicati in fuga, clandestini, tossici e pusher, che li occupano forzando gli accessi anche se i proprietari murano finestre e porte. Domicili di fortuna, sì, ma che non di rado vengono allacciati abusivamente alla rete elettrica pubblica. Per questo motivo, i carabinieri di Vezzano controllato e battuto 4 casolari in disuso per verificare l’integrità degli immobili e reprimere eventuali occupazioni abusive, furti di elettricità, ma anche che in relazione all’uso dei casolari come luogo di ritrovo di pregiudicati e clandestini ma l’occultamento di droga o refurtiva. Di recente, si è scoperto che la banda che rubava macchinari agricoli nelle fattorie della Val d’Enza li nascondeva - in attesa di trasferirli all’estero - proprio in cascinali abbandonati nelle campagne.

f. c.