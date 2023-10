Controlli in centro dei carabinieri. Quattro pizzicati con la droga. Sorpreso anche un clandestino

Quattro persone segnalate alla prefettura per uso di sostanze stupefacenti e uno straniero sorpreso senza documenti. È il bilancio dei controlli serrati in centro città – da mezzanotte fino alle 13 – messi in atto dalla compagnia dei carabinieri di Reggio. In totale, sono state controllate 110 persone e 50 veicoli nonché diversi esercizi pubblici.

Nel dettaglio, i militari hanno operato nel quartiere compreso fra le vie San Girolamo, San Martino e via Giorgione e nel quartiere Villaggio Stranieri. Durante i controlli quattro persone sono state segnalate alla prefettura perché trovate in possesso di sostanze stupefacenti ed ora rischiano la sospensione della patente di guida, nello specifico: un 22enne perché trovato con 0,60 grammi di hashish, un 26enne trovato in possesso di 3,74 grammi di marijuana, un 68enne che aveva 0,20 grammi di cocaina (tutti e tre sono residenti nel comprensorio ceramico) oltre ad un 24enne di Reggio pizzicato con 0,75 grammi di hashish. Tutta la droga è stata sequestrata. Nell’ambito del servizio inoltre gli uomini in divisa hanno controllato uno straniero di 24 anni di nazionalità georgiana, risultato irregolare sul territorio nazionale, nonostante fosse già colpito da provvedimento di espulsione emesso dal prefetto di Reggio il 16 agosto scorso; l’uomo è stato così accompagnato all’ufficio stranieri della Questura per gli adempimenti in materia di immigrazione clandestina.