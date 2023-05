Controlli in stazione a Reggio Emilia tra droga e clandestini

Reggio Emilia, 21 maggio 2023 - Continua l’azione delle forze dell’ordine, con maggiore intensità, in particolare nella zona della stazione ferroviaria di Reggio e strade limitrofe, spesso teatro di reati. L’altro pomeriggio in via Turri una pattuglia della polizia di Stato, nell’effettuare un controllo in piazzale Europa, insieme alla polizia provinciale con cane antidroga, ha compiuto accertamenti su una persona, trovata in possesso di una piccola quantità di sostanza color marrone.

L’uomo, senza documenti, è stato accompagnato in Questura per l’identificazione. La sostanza in suo possesso è risultata essere hashish, per un peso di 0,67 grammi. Nella notte è stato controllato un uomo di 39 anni, privo di documenti. E’ risultato essere irregolare sul territorio nazionale e denunciato. Sempre in zona stazione, due equipaggi del reparto Prevenzione crimine della polizia hanno controllato e identificato una cinquantina di persone, alcune delle quali con precedenti di polizia. Controllati pure sedici veicoli e due esercizi commerciali.