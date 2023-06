Controlli in zona stazione, denunciate tre persone

Controlli a tappeto nuovamente in zona stazione da parte delle forze dell’ordine. Due equipaggi del reparto prevenzione crimine della questura insieme a due pattuglie della polizia municipale hanno effettuato dei servizi straordinari nella serata e nella notte di giovedì. Sono stati controllati 18 veicoli per un totale di 50 persone oltre ad un esercizio pubblico. Nell’ambito dei servizi, un 21enne è stato deferito in stato di libertà per violazione del Dacur (il daspo urbano). Alle 3,25, una Volante ha fermato poi una vettura in via Turri con due persone a bordo; gli agenti hanno appurato

che a carico dei due 20enni risultavano due rintracci per notifica di provvedimenti amministrativi: un avviso orale del 3 maggio e una convalida di perquisizione del 14 marzo. Entrambi sono stati accompagnati in caserma e deferiti in stato di libertà per l’inosservanza dei provvedimenti.

I controlli – disposti dal questore Giuseppe Ferrari – sono stati intensificati dal 24 aprile scorso dopo una riunione del comitato per l’ordine pubblico in Prefettura, al fine di garantire la sicurezza nei cittadini che risiedono nel quartiere e rispondere con prevenzione e repressione all’escalation di violenza attorno a Piazzale Marconi.