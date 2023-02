Controlli in zona stazione, una patente ritirata

Procede senza sosta l presidio di sicurezza in zona stazione da parte delle forze dell’ordine. In questi giorni un altro servizio svolto da polizia, carabinieri e municipale ha portato a controllare 88 persone nei quattro posti di blocco messi in atto nonché due esercizi pubblici passati al setaccio. Durante un controllo uno degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine è stato rintracciato un soggetto che era destinatario del ritiro della patente che gli veniva quindi notificato negli uffici della Polstrada. Resta inoltre attivo il servizio di polizia agli impianti sciistici del Cerreto dove proprio pochi giorni fa gli agenti hanno tratto in salvo una donna che è scivolata nei pressi della seggiovia ‘Lago’. La ‘polizia della montagna’ ha consentito dunque l’arrivo dei soccorsi: fortunatamente non si è trattato di nulla di grave, solo di una distorsione agli arti inferiori.