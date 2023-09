Controlli nel Reggiano per la tutela dei tartufi

Reggio Emilia, 21 settembre 2023 – Proseguono le attività controllo e vigilanza avviate anche quest’anno, dalla metà di agosto, svolte dai Nuclei Carabinieri Forestali di Carpineti e di Scandiano per il monitoraggio del territorio a vocazione tartufigena. Gli accertamenti dei militari si sono concentrati in particolare sulla verifica del rispetto del divieto di raccolta del tartufo durante il periodo di riposo biologico del sottobosco, decorso dal 15 agosto al 15 settembre, secondo quanto previsto dal calendario regionale per la raccolta dei tartufi.

Anche per l’anno in corso, infatti, la Regione Emilia-Romagna ha approvato il calendario che definisce i tempi e le modalità di raccolta di questi preziosi funghi ipogei. Proseguono quindi le attività di controllo sulla regolarità dell’attività di raccolta dei tartufi delle pattuglie dei Carabinieri Forestali, i quali raccomandano a tutti coloro che si dedicano a questa attività un’attenta lettura delle normative vigenti: non solo per evitare il rischio di incorrere in condotte illecite soggette a sanzioni, ma anche per preservare la presenza di questo prezioso prodotto del sottobosco, la cui raccolta deve avvenire nel pieno rispetto della legge.