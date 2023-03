Reggio Emilia, controlli nella Bassa per contrastare gli incidenti

Controlli stradali nella Bassa

Guastalla (Reggio Emilia), 13 marzo 2023 - Notte di massimo impegno contro gli incidenti stradali, quella di domenica nella Bassa reggiana, con un numero maggiore di pattuglie della polizia locale per effettuare posti di controllo straordinari, su alcuni tratti di strada di forte traffico come via Sacco e Vanzetti a Guastalla, la zona del casello autostradale di Reggiolo e il ponte sul Po a Boretto.

I controlli hanno riguardato le condizioni psicofisiche dei conducenti e, in particolare, l’assunzione di sostanze alcoliche, le norme di comportamento, l’efficienza dei mezzi. Oltre cento le persone controllate.

Ritirata una patente di guida per uno stato di ebbrezza del conducente. Non risultano particolari infrazioni fra quelle rilevate e sanzionate dagli agenti del comandante Alberto Sola. Uno sforzo in più, che sarà ripetuto ancora, per cercare di contrastare il fenomeno degli incidenti stradali sul territorio locale.