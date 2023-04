Controlli notturni nella Bassa Reggiana, due patenti ritirate

Reggio Emilia, 23 aprile 2023 – Nel fine settimana le pattuglie della polizia locale della Bassa Reggiana, con il supporto dell’unità cinofila della polizia provinciale, hanno svolto un servizio di controllo del territorio per la prevenzione degli incidenti stradali e la sicurezza in generale. Vari interventi sono stati richiesti sul territorio della Bassa reggiana, tra cui il supporto ad una ambulanza a Novellara per calmare un giovane agitato da un evidente stato d’ebbrezza, poi accompagnato in ospedale a Guastalla e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamenti. Per quanto riguarda l’attività stradale, sono stati fermati circa cinquanta veicoli, compresi mezzi pesanti, con il ritiro di due patenti per guida in stato d’ebbrezza e sedici violazioni accertate per il superamento dei limiti di velocità. “L’impegno per svolgere un efficace programma di controlli sul nostro territorio – dice il comandante Alberto Sola – continua anche nelle ore notturne e, grazie alla sinergia tra le varie polizie, ci permette di svolgerli in modo più approfondito ed efficace, a vantaggio della sicurezza delle nostre comunità”.