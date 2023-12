Controlli polizia locale: scoperte tre patenti false nel giro di pochi giorni

Tre patenti false individuate in pochi giorni nel corso di controlli effettuati dagli agenti della polizia locale della Pianura Reggiana. Nei sei Comuni del distretto correggese gli agenti hanno fermato una trentina di veicoli. Tre conducenti hanno esibito patenti straniere che, dopo un approfondito controllo, sono risultate false. A carico degli automobilisti in questione sono state applicate sanzioni per 5.100 euro per guida senza patente, con fermo amministrativo del veicolo e denuncia per il reato di uso d’atto falso. In un altro controllo stradale, sempre ad opera della polizia locale, è stata fermata un’auto segnalata a un "varco" per la lettura targhe come vettura senza revisione. Durante gli accertamenti è poi emerso che l’auto era stata segnalata per appropriazione indebita. Il conducente è stato denunciato e il veicolo restituito al legittimo proprietario.