Controlli serrati nei cantieri edili. Lavoro nero, imprenditore sospeso

Lavoro nero, dopo i controlli locali pubblici i carabinieri hanno sottoposto a verifiche aziende del settore edile: hanno scoperto così un lavoratore clandestino e completamente in nero, due imprese irregolari per una delle quali di cui è stato disposta la sospensione dell’attività per le violazioni anche di natura penale. Due persone sono state denunciate e sono state elevate multe per 15mila euro. Questo è il bilancio delle recenti attività svolte dai militari del Comando per la Tutela del Lavoro - che ha un nucleo proprio in seno all’Ispettorato del lavoro di Reggio - insieme ai colleghi del Comando provinciale.

I sopralluoghi sono scattati il 17 ottobre, in varie zone del territorio reggiano ed in particolare in Val d’Enza. L’attività ispettiva era finalizzata a prevenire e reprimere fenomeni di lavoro sommerso e di sfruttamento, oltre a verificare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Alla luce dei gravissimi infortuni – due anche mortali – avvenuti nelle ultime due settimane in vari cantieri edili e in un frantoio di ghiaia, i controlli si sono proprio focalizzati sul settore delle costruzioni. In particolare 4 imprese sono state messe sotto il microscopio: sono così state individuate sia forme di impiego in nero o comunque irregolare, sia pesanti inadempienze in materia di salute dei lavoratori che operavano in condizioni precarie o gravemente carenti di protezioni. Sono anche state analizzare le posizioni di 6 lavoratori, tra cui due 2 extracomunitari: uno era irregolare in Italia ed era privo di contratto; non era nemmeno stata fatta la preventiva comunicazione di assunzione. Due aziende così sono risultate 2 irregolari e per una i Carabinieri hanno adottato il provvedimento di sospensione dell’attività. Due titolari sono stati denunciati, e a carico delle imprese sono state elevate sanzioni per complessivi 15 mila euro. Secondo i dati del Servizio di medicina del lavoro dell’Ausl reggiana, la nostra è la provincia emiliano-romagnola con l’incidenza di infortuni più elevata e l’edilizia - dopo l’agricoltura - è il comparto più a rischio con 36 incidenti mortali in 20 anni.