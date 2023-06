Controlli serrati nel weekend Otto patenti ritirate e venti multe

Otto patenti ritirate e una ventina di contravvenzioni elevate. È stato un weekend, quello scorso, estremamente impegnativo per gli agenti della polizia Stradale di Reggio, che hanno raddoppiato gli sforzi per il pattugliamento delle strade della provincia, prese d’assalto grazie al ritorno del bel tempo.

Particolarmente rilevante è stato il bilancio relativo alla guida in stato d’ebbrezza. Degli otto ubriachi al volante cui è stata ritirata la patente, 5 erano uomini sotto i 40 anni, e 3 ragazze tutte di 20 anni. Per cinque di loro è scattata anche la denuncia penale, con uno di loro che ha fatto registrare un tasso alcolemico triplo rispetto al consentito. Alla fine, tra guida in stato d’ebbrezza e le altre contravvenzioni, sono stati 95 i punti totali decurtati dalle patenti dei conducenti ‘pizzicati’ dalla polstrada.