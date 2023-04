Controlli stradali a Reggio Emilia, due patenti ritirate

Reggio Emilia, 12 aprile 2023 – Un uomo di 32 anni, abitante a Reggio, è stato fermato e controllato in un posto di blocco stradale e trovato in stato di ebbrezza alcolica. E un 50enne di Lucca era sotto effetto di sostanze stupefacenti. Entrambi si sono visti ritirare la patente di guida dai carabinieri, impegnati nel fine settimana in una serie di accertamenti a Reggio. Sono stati pure denunciati alla magistratura. Sei conducenti (un 24enne e un 18enne di Cavriago, un 19enne, un 20enne e un 24enne tutti abitanti a Reggio Emilia e un 48enne di Scandiano) sono stati trovati in possesso di quantità di droga (complessivamente 50 grammi di hascisc, 13 di marjuana e 1 di cocaina): trattandosi di detenzione per uso personale non terapeutico le sei persone verranno segnalate alla Prefettura reggiana, con il rischio di vedersi sospendere i documenti di guida ed espatrio. Nei controlli stradali del fine settimana a Reggio, i carabinieri hanno controllato 141 persone e 123 tra automezzi e motocicli in transito sulle arterie stradali di maggior traffico, dove sono state contestate pure alcune contravvenzioni al codice della strada, in prevalenza per violazioni delle norme di sicurezza stradale.