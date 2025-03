Controlli stradali a Reggio Emilia, tre patenti ritirate

Reggio Emilia, 17 marzo 2025 - Tre automobilisti sorpresi alla guida dopo aver abusato di alcolici, in controlli eseguiti nel fine settimana a Reggio dai carabinieri. Per loro il ritiro della patente. Nei vari accertamenti sono stati controllati 118 persone e 103 tra automezzi e motocicli, con contravvenzioni al codice della strada in prevalenza per violazioni delle norme di sicurezza stradale. I militari hanno sorpreso un 27enne, un 44enne, entrambi di Reggio Emilia, e un 50enne di Albinea guidare nonostante fossero in stato di ebbrezza alcolica.: a loro i carabinieri hanno ritirato la patente di guida e proceduto alla denuncia. Quattro conducenti di auto e scooter (un 18enne e un 25enne entrambi d Scandiano, un 54enne e un 60enne entrambi di Fabbrico) sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti (in totale quattro grammi di hascisc e due di marijuana). Trattandosi di detenzione per uso personale non terapeutico, queste persone verranno segnalate alla Prefettura reggiana, con il rischio della sospensione dei loro documenti di guida e di espatrio.