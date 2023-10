Controlli stradali della polizia locale: 15 auto senza assicurazione a Albinea

Una quindicina di veicoli circolavano senza l’assicurazione: a scoprirlo, negli ultimi mesi, gli agenti della polizia locale dell’Unione Colline Matildiche durante i controlli sulle strade compiuti nei comuni di Albinea, Vezzano e Quattro Castella.

I mezzi sono stati dunque sottoposti a sequestro amministrativo poiché erano sprovvisti della copertura assicurativa. Alcuni veicoli perfino da più anni.

Questa tipologia di violazione che prevede, oltre al sequestro del mezzo finalizzato alla confisca (perdita possesso del bene), una sanzione di 866 euro e la decurtazione di cinque punti sulla patente.

Durante i controlli della polizia locale, predisposti per garantire una maggiore sicurezza sulle arterie come il rispetto dei limiti di velocità e la guida con cellulari, un centinaio di veicoli sono stati sospesi dalla circolazione in quanto erano privi della revisione periodica prevista da legge: fondamentale, per identificare i responsabili, è stato l’ausilio di telecamere letture targhe attive nei vari punti di Albinea, Vezzano e Quattro Castella.

Anche in questi casi diversi veicoli fermati e sanzionati avevano omesso la revisione per più periodi.

I controlli del personale della polizia locale dell’Unione Colline Matildiche continueranno anche nei prossimi mesi sulle strade di propria competenza. Molto preoccupante il numero elevato dei mezzi scoperti sulle strade senza assicurazione.

