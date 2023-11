Controlli stradali, esito confortante

Controlli della polizia locale nella Bassa Reggiana nella notte di Halloween, per prevenire incidenti e contrastare anche possibili vandalismi o danneggiamenti. Fino all’alba di ieri tre pattuglie hanno effettato controlli stradali. Sono stati fermati 64 veicoli di vario tipo tra moto, vetture e autocarri, con i conducenti sottoposti da subito al pre-test per verificare l’eventuale positività all’alcolemia. La buona notizia è che gli esiti hanno dato risultato negativo e non sono state riscontrate particolari violazioni alle norme del Codice della strada. Il comandante del corpo di polizia locale, Francesco Crudo, si dice soddisfatto dall’esito degli accertamenti. Un segno che la stragrande maggioranza dei conducenti ha compreso il rischio che si corre quanto ci si mette al volante in condizioni psicofisiche inadeguate.