Controlli su strada della polizia. Mille euro di sanzioni ai camion

Nuova serie di controlli, venerdì nella Bassa Reggiana, sulla circolazione dei mezzi pesanti, attuati dalla polizia locale della Bassa insieme ai colleghi di Mirandola, intervenuti per approfondire le conoscenze tecniche e giuridiche nell’ambito dell’autotrasporto. Una decina di mezzi pesanti controllati, di cui cinque stranieri. Quattro le sanzioni, per un valore totale di mille euro, per violazioni legate ai tempi di guida e di riposo, nonché la mancanza di documentazione necessaria al trasporto internazionale. Il nucleo di Pronto intervento della polizia della Bassa reggiana vanta una lunga esperienza maturata negli anni, con la necessità di verificare gli imponenti volumi di traffico pesante che attraversano quotidianamente le strade locali, che fungono da importante via di collegamento tra l’Emilia-Romagna e la Lombardia, oltre che tra l’Autobrennero e l’Autosole.