Controllo di comunità. Il sindaco Marazzi firma l’accordo col Prefetto

Anche il comune di Bibbiano ha sottoscritto il patto relativo al “controllo di vicinato”: il Prefetto di Reggio, Maria Rita Cocciufa, e il sindaco Stefano Marazzi, alla presenza dei vertici delle forze dell’ordine, hanno siglato il protocollo di intesa che ha l’obiettivo di potenziare il rapporto di collaborazione tra i cittadini e le istituzioni, promuovendo lo sviluppo del senso civico di appartenenza. Come ha precisato il Prefetto "il controllo di vicinato rappresenta uno strumento utile soprattutto nelle piccole e medie realtà, in cui i cittadini attraverso segnalazioni affiancano gli interventi di esclusiva competenza delle forze di polizia, favorendo una migliore conoscenza reciproca del territorio". "Premesso che ogni episodio delinquenziale deve sempre essere denunciato agli organi di polizia competenti – ha aggiunto infine – la partecipazione civica rappresenta uno strumento essenziale per prevenire e contrastare più efficacemente la criminalità di ogni tipo".