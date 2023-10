Controllo di vicinato e Alert System: incontro a Taneto

Sicurezza è sì prevenzione e difesa dai malintenzionati ma anche protezione della cittadinanza in caso di calamità naturali oppure nelle situazioni di disservizi estesi (e potenzialmente pericolosi) come è avvenuto a fine luglio con inquinamento dell’acquedotto di Caprara. Lunedì nella sala civica di Taneto alle 20.45 si parlerà di Controllo di Vicinato e dell’Alert System, del loro funzionamento e delle regole per aderire, insieme al luogotenente Danilo Bianchi, comandante della stazione Carabinieri di Gattatico, e a Davide Grazioli, comandante della Polizia locale della Val d’Enza. L’incontro è aperto a tutti.